«Бенфика» объявила о переходе Актюркоглу, которым интересовался «Спартак»

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу стал игроком «Бенфики», сообщается на официальном сайте лиссабонского клуба.

25-летний турок подписал контракт до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что в августе Актюркоглу отклонил предложение «Спартака», который был готов заплатить за футболиста 13 миллионов евро.

Актюркоглу выступал за «Галатасарай» с 2020 года. Он провел за команду 179 матчей, забил 46 голов и сделал 42 результативные передачи.