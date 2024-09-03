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Сегодня, 06:36

«Бенфика» объявила о переходе Актюркоглу, которым интересовался «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу стал игроком «Бенфики», сообщается на официальном сайте лиссабонского клуба.

25-летний турок подписал контракт до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что в августе Актюркоглу отклонил предложение «Спартака», который был готов заплатить за футболиста 13 миллионов евро.

Актюркоглу выступал за «Галатасарай» с 2020 года. Он провел за команду 179 матчей, забил 46 голов и сделал 42 результативные передачи.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Галатасарай
Керем Актюркоглу
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