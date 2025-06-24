Футбол
24 июня, 06:09

«Бенфика» может подписать полузащитника Пабло Торре

Павел Лопатко

«Бенфика» заинтересована в трансфере полузащитника «Барселоны» Пабло Торре, сообщает Sport.es.

По данным источника, в зимнее трансферное окно к 22-летнему испанцу обращался «Порту». В тот раз трансфер не состоялся. Идея перехода в португальский клуб могла бы заинтересовать футболиста, хотя ему и потребовались бы гарантии относительно его игрового времени.

В сезоне-2024/25 Торре в 14 матчах за «Барселону» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

