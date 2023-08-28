«Бенфика» хочет вернуть Жоау Феликса

«Бенфика» заинтересована в возвращении нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, утверждает AS.

Лиссабонский клуб готов удовлетворить финансовые требования «Атлетико», но приоритетом 23-летнего португальца остается переход в «Барселону».

В июле этого года Феликс заявил, что мечтает перейти в «Барселону». Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.