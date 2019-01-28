"Бенфика" хочет вернуть Митроглу из "Марселя"

Нападающий "Марселя" Костас Митроглу может вернуться в Португалию. Как сообщает Record, возвращения греческого форварда хочет "Бенфика", которая продала его в "Марсель" за 15 миллионов евро в 2017 году.

По данным источника, "Бенфика" может арендовать Митроглу на полтора года и взять на себя расходы по его зарплате. Отмечается также, что "Марсель" пока выплатил лишь 2,5 миллиона евро из всей суммы, что может облегчить переговоры.

30-летний грек в нынешнем сезоне в лиге 1 забил три мяча в 14 матчах, в Лиге Европы на его счету пять игр.