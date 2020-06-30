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«Беневенто», вернувшийся в серию А, ведет переговоры с Шюррле

30 июня 2020, 02:54
Андре Шюррле в &quot;Спартаке&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андре Шюррле в &quot;Спартаке&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Беневенто» договорился с защитником Камилем Гликом, у которого заканчивается контракт с «Монако», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Также итальянский клуб, вернувшийся в серию А начал переговоры с полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

Напомним, Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года. Весной этого года он улетел в Германию на время карантина из-за пандемии коронавируса. Позднее стало известно, что в Россию Шюррле не вернется. Всего за красно-белых он провел 18 матчей и забил 2 мяча.

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