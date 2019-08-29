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Бен Арфа не хочет переходить в «Фенербахче»

15:53
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Полузащитник Атем Бен Арфа не хочет переходить в «Фенербахче», утверждает France Football. 32-летний хавбек в качестве приоритетных вариантов рассматривает чемпионаты Франции и Италии.

Интерес к Бен Арфа проявлял его бывший клуб «Ницца», за который он выступал в сезоне-2015/16, после чего присоединился к «ПСЖ». Также в числе претендентов на него называлась «Сампдория».

В прошлом сезоне Бен Арфа провел 37 матчей и забил 9 голов в составе «Ренна» во всех турнирах.

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