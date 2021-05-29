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Бельерин может перейти в «Бетис»

05:03
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает ABC de Sevilla, «Бетис» заинтересован в подписании 26-летнего испанца.

У Бельерина действующий контракт еще на два года, но главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на игрока, поэтому он готов уйти летом.

В этом сезоне Бельерин сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

Ранее испанец не выступал в чемпионате Испании на взрослом уровне. До 2011 года он тренировался в академии «Барселоны».

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