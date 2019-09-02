Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Бегович может перейти в «Карабах»

17:38
Теги:

Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович близок к переходу в «Карабах». Клуб из Азербайджана готов арендовать 32-летнего вратаря на шесть месяцев, утверждает The Athletic.

Бегович недоволен тем, что не имеет игровой практики в «Борнмуте». В связи с этим он решил сменить клуб, чтобы вернуться в национальную команду Боснии и Герцеговины.

Ранее Бегович уже выступал за различные английские команды, в том числе «Челси», «Портсмут», «Стоук Сити». В его активе 61 матч за сборную Боснии.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир