«Базель» хочет приобрести нападающего «Интера» Эспозито за 3 миллиона евро

«Базель» готов приобрести нападающего «Интера» Себастьяно Эспозито за 3 миллиона евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, представители команд уже запланировали встречу, чтобы обсудить детали сделки.

Текущий контракт футболиста с «Интером» истекает в июне 2025 года.

19-летний итальянец в минувшем сезоне выступал за «Венецию», сыграл 28 матчей, забил 3 гола и отдал две результативные передачи.

