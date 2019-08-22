«Байер» заинтересован в Ловрене

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в чемпионат Германии. В его услугах заинтересован «Байер», желающий взять хорвата в аренду, сообщает Kicker. У «аспириновых» есть время до 2 сентября, когда закроется трансферное окно.

30-летний Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года — он провел за клуб свыше 100 матчей. В 2018 году защитник стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии. Его контракт действует до лета 2021 года.

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