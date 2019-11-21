«Байер» ведет переговоры с «Барселоной» по Тодибо

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо входит в сферу интересов «Байера», сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, немецкий клуб ведет переговоры о переходе. Сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро. При этом у «Барсы» будет опция обратного выкупа.

19-летний француз в текущем сезоне провел два матча за «Барселону».

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