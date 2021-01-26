«Байер» сделает предложение «Селтику» по Фримпонгу
18:15
«Байер» заинтересован в подписании голландского защитника «Селтика» Джереми Фримпонга, сообщает Sky Sports.
Переговоры между командами продолжаются. По информации источника, клубы могут прийти к соглашению на сумме в 10 миллионов фунтов стерлингов. Также на компенсацию за перепродажу претендует предыдущий клуб 20-летнего футболиста — «Манчестер Сити».
Фримпонг перешел в «Селтик» летом 2019 года. Защитник сыграл за шотландский клуб 51 матч и забил три мяча.
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