«Байер» поборется с «Ювентусом» и «Наполи» за Кайю из «Сантоса»

Форвард «Сантоса» Кайю Жорже может продолжить карьеру в Европе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Байер» начал переговоры о переходе 19-летнего бразильца, однако немецкому клубу придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ювентуса» и «Наполи». «Сантос» хочет получить за игрока 8 миллионов евро и процент со следующей продажи.

Кайю провел за «Сантос» 59 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.