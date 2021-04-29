«Байер» поборется с «Ювентусом» и «Наполи» за Кайю из «Сантоса»
07:15
Форвард «Сантоса» Кайю Жорже может продолжить карьеру в Европе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, «Байер» начал переговоры о переходе 19-летнего бразильца, однако немецкому клубу придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ювентуса» и «Наполи». «Сантос» хочет получить за игрока 8 миллионов евро и процент со следующей продажи.
Кайю провел за «Сантос» 59 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.
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