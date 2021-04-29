Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Байер» поборется с «Ювентусом» и «Наполи» за Кайю из «Сантоса»

07:15
Теги:

Форвард «Сантоса» Кайю Жорже может продолжить карьеру в Европе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Байер» начал переговоры о переходе 19-летнего бразильца, однако немецкому клубу придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ювентуса» и «Наполи». «Сантос» хочет получить за игрока 8 миллионов евро и процент со следующей продажи.

Кайю провел за «Сантос» 59 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Уникальная история! Ковальчук и Хартли были связкой в НХЛ — а Кубок выиграли с «Авангардом»
«Что тебе надо? Заткнись». Верратти устроил перепалку с Гвардиолой во время матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» перевернул матч в Париже за семь минут. Гвардьола — в шаге от финала Лиги чемпионов
ЦСКА шокировал «Фенер», «Зенит» поборолся с «Барселоной»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд