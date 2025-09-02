«Байер» объявил о переходе полузащитника Фернандеса из «Аль-Кадисии»

«Байер» объявил о переходе полузащитника Эсекьеля Фернандеса из «Аль-Кадисии».

Контракт рассчитан до 2030 года. 23-летний аргентинец будет выступать в леверкузенском клубе под 6-м номером.

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, сумма сделки составила 30 миллионов евро с учетом бонусов. Также саудовский клуб получит 10 процентов от последующей продажи игрока.

В сезоне-2024/25 на счету игрока 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 4 результативными передачами.