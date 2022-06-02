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Сегодня, 21:14

«Байер» объявил о переходе нападающего «Спарты» Гложека. 19-летний форвард обошелся в 13 миллионов евро

«Байер» купил нападающего «Спарты» Гложека
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«Байер» объявил о переходе нападающего «Спарты» Адама Гложека, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 19-летний чехом рассчитан до июня 2027 года.

В прошлом сезоне Гложек провел 47 матчей за клуб, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценил переход в 13 миллионов евро.

В чемпионате Чехии Гложек дебютировал в 16 лет, став самым молодым игроком «Спарты», сыгравшем в высшем дивизионе.

В составе сборной Чехии нападающий провел 14 матчей и забил 1 гол.

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