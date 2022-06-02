«Байер» объявил о переходе нападающего «Спарты» Гложека. 19-летний форвард обошелся в 13 миллионов евро
«Байер» купил нападающего «Спарты» Гложека
«Байер» объявил о переходе нападающего «Спарты» Адама Гложека, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 19-летний чехом рассчитан до июня 2027 года.
В прошлом сезоне Гложек провел 47 матчей за клуб, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценил переход в 13 миллионов евро.
В чемпионате Чехии Гложек дебютировал в 16 лет, став самым молодым игроком «Спарты», сыгравшем в высшем дивизионе.
В составе сборной Чехии нападающий провел 14 матчей и забил 1 гол.
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