«Байер» объявил о переходе нападающего «Ренна» Террье

«Байер» подписал контракт с нападающим «Ренна» Мартеном Террье, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение с 27-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Футболист будет выступать под 11-м номером. Портал Transfermarkt оценил сделку в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Террье забил 9 мячей и сделал 4 голевых паса в 36 матчах за «Ренн». Всего форвард провел за красно-черных 141 матч, забил 51 гол и сделал 24 результативные передачи.