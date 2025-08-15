«Байер» и «Боруссия» интересуются Буонанотте из «Брайтона»

«Байер» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к трансферу полузащитника «Брайтона» Факундо Буонанотте, сообщает Kicker.

По данным источника, «Байер» может потратить на переход 20-летнего аргентинца более 50 миллионов евро. При этом «Брайтон» намерен отпустить футболиста за сумму около 45 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Буонанотте играл в аренде в «Лестере». В 35 матчах он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.