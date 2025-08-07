Футбол
7 августа, 14:08

«Байер» готов отдать за Аклиуша 50 миллионов евро

Павел Лопатко

«Байер» намерен подписать контракт с полузащитником «Монако» Магнесом Аклиушем, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, немецкий клуб готов отдать за 23-летнего француза 50 миллионов евро. При этом «Монако» в начале лета запрашивал за игрока 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Аклиуш в 43 матчах забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с «Монако» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.

