«Байер» арендует защитника «Баварии» Станишича

Защитник «Баварии» Йосип Станишич близок к переходу на правах аренды в «Байер», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний хорват в эти часы завершает медицинское обследование перед завершением сделки.

Станишич находится в системе «Баварии» с 2017 года. С того момента он провел за основную команду мюнхенцев 41 матч, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость крайнего защитника в 12 миллионов евро.