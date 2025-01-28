«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы»

Защитник «Ромы» Марио Эрмосо продолжит карьеру в Германии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры леверкузенского «Байера» с римским клубом по аренде 29-летнего испанца находятся на заключительной стадии.

Стороны обговаривают последние детали перехода, в том числе вопрос о разделении между клубами выплат зарплаты игроку.

Эрмосо 2 сентября на правах свободного агента перешел в «Рому». В этом сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.