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«Бавария» заинтересована в Камавинга

01:28

«Бавария» внимательно следит за ситуацией полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, сообщает Bild. Однако 18-летний француз не является приоритетной покупкой для мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Франции со стороны «Реала», тренером которого является француз Зинедин Зидан.

В этом сезоне Камавинга сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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