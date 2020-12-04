«Бавария» заинтересована в Камавинга

«Бавария» внимательно следит за ситуацией полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, сообщает Bild. Однако 18-летний француз не является приоритетной покупкой для мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Франции со стороны «Реала», тренером которого является француз Зинедин Зидан.

В этом сезоне Камавинга сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.