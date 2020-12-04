«Бавария» заинтересована в Камавинга
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«Бавария» внимательно следит за ситуацией полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, сообщает Bild. Однако 18-летний француз не является приоритетной покупкой для мюнхенского клуба.
Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Франции со стороны «Реала», тренером которого является француз Зинедин Зидан.
В этом сезоне Камавинга сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
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