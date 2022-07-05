Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:40

«Бавария» включилась в гонку за подписание Кунде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Бавария» заинтересовалась защитником «Севилья» Жюлем Кунде, сообщает Sport.es.

По информации источника, 23-летний француз хочет перейти в «Барселону», но не собирается ждать предложения каталонцев до конца трансферного окна. Этим и хочет воспользоваться немецкий клуб.

Ранее сообщалось, что «Севилья» готова продать защитника за 65-70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Контракт защитника с андалусийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Севилья
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» может купить Аканджи в случае ухода Шкриньяра

«Милан» объявил о переходе Ориги
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости