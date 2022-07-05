«Бавария» включилась в гонку за подписание Кунде

«Бавария» заинтересовалась защитником «Севилья» Жюлем Кунде, сообщает Sport.es.

По информации источника, 23-летний француз хочет перейти в «Барселону», но не собирается ждать предложения каталонцев до конца трансферного окна. Этим и хочет воспользоваться немецкий клуб.

Ранее сообщалось, что «Севилья» готова продать защитника за 65-70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Контракт защитника с андалусийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.