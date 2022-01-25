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Сегодня, 21:27

«Бавария» ведет переговоры с Гинтером

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Маттиас Гинтер входит в сферу интересов «Баварии», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, «Бавария» хочет подписать игрока летом. По окончании сезона его контракт с «Боруссией» закончится, и он станет свободным агентом. После этого он может перейти в другой клуб бесплатно. «Бавария» предлагает ему четырехлетний контракт. Переговоры продолжаются.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 20 матчей за «Боруссию» во всех турнирах.

Маттиас Гинтер
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бавария
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