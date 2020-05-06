«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию». По информации Bild, немецкий клуб договорился с 24-летним игроком о пятилетнем контракте. Теперь мюнхенцы ведут переговоры о сумме выплат за переход.

Сане получил разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа 2019 года, из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20. В конце январе игрок вернулся к тренировкам в общей группе.