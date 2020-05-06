Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

07:42
Лерой Сане. Фото «Манчестер Сити»
Лерой Сане. Фото «Манчестер Сити»
Теги:

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию». По информации Bild, немецкий клуб договорился с 24-летним игроком о пятилетнем контракте. Теперь мюнхенцы ведут переговоры о сумме выплат за переход.

Сане получил разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа 2019 года, из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20. В конце январе игрок вернулся к тренировкам в общей группе.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир