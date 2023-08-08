«Бавария» сделала новое предложение по Кейну в размере 120 миллионов евро

«Бавария» сделала новое предложение «Тоттенхэму» по переходу нападающего Харри Кейна, сообщает Sky Sports.

По данным источника, мюнхенцы предложили «шпорам» 94,6 миллиона фунтов стерлингов (около 120 миллионов евро). «Бавария» готова осуществить трансфер сегодня или завтра.

Ранее журналист Мэттью Лоу сообщил, что Кейн установил дедлайн руководству мюнхенцев.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

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