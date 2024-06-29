«Бавария» сделает финальное предложение в 45 миллионов евро по переходу Пальиньи

«Бавария» в последний раз попытается оформить переход хавбека «Фулхэма» Жоау Пальиньи, сообщает Sky Sport.

По данным источника, мюнхенцы предложат за 28-летнего португальца 45-46 миллионов евро. Отмечается, что обе стороны настроены оптимистично.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Пальинья договорился с «Баварией» об условиях личного контракта.

В прошедшем сезоне футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Стоимость игрока — 55 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2028 года.