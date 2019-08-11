"Бавария" решила не приобретать Сане после его травмы

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане не перейдет в "Баварию", сообщают британские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что форвард близок к переходу в состав чемпионов Германии. Однако он получил серьезную травму - разрыв передней крестообразной связки колена. Как информирует Mirror, после этого немецкий клуб отказался от трансфера.

"Сити" ранее пытался убедить футболиста подписать новый контракт. Из-за серьезного повреждения переговоры также были приостановлены.

23-летний Лерой Сане в нынешнем сезоне сыграл только в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля", где он и получил травму. Ожидается, что он пропустит не менее шести месяцев.

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