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«Бавария» предложила за Перишича 12 миллионов евро. «Интер» хочет больше

17:20
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Полузащитник «Интера» Иван Перишич, который был арендован «Баварией», может остаться в мюнхенском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, баварцы готовы предложить за 31-летнего хорвата 12 млн евро, тогда как «Интер» хочет получить за игрока не менее 15 млн евро. Наставник «Баварии» Ханс Флик хочет сохранить хавбека.

В сезоне-2019/20 Перишич провел за «Баварию» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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