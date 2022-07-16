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Сегодня, 07:07

«Бавария» потратит деньги от продажи Левандовски на покупку Де Лигта

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Маттейс де Лигт.
Фото Global Look Press

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в Германии. Как сообщает Sky Sport, туринский клуб по-прежнему хочет получить за игрока около 80 миллионов евро.

«Бавария» предложила 60 миллионов евро, не считая бонусы. Однако мюнхенцы готовы увеличить предложение засчет денег от продажи Роберта Левандовски «Барселоне».

Роберт Левандовски. «Бавария» и «Барселона» договорились по Левандовскому

В ближайшее время запланированы переговоры между «Ювентусом» и «Баварией» продолжатся.

В прошедшем сезоне Де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Ювентус
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