«Бавария» потратит деньги от продажи Левандовски на покупку Де Лигта

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в Германии. Как сообщает Sky Sport, туринский клуб по-прежнему хочет получить за игрока около 80 миллионов евро.

«Бавария» предложила 60 миллионов евро, не считая бонусы. Однако мюнхенцы готовы увеличить предложение засчет денег от продажи Роберта Левандовски «Барселоне».

В ближайшее время запланированы переговоры между «Ювентусом» и «Баварией» продолжатся.

В прошедшем сезоне Де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.