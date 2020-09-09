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«Бавария» подтвердила возвращение Перишича в «Интер»

17:41
&quot;Бавария&quot; поблагодарила Перишича. Фото ФК "Бавария".
&quot;Бавария&quot; поблагодарила Перишича. Фото ФК "Бавария".
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Полузащитник Иван Перишич вернулся из аренды в «Баварии» и вновь стал игроком «Интера». Об этом сообщает Twitter немецкого клуба. «Бавария» не стала выкупать контракт игрока.

31-летний хорват провел в Германии прошлый сезон на правах аренды. Чемпионы Германии заплатили «Интеру» пять миллионов евро и могли выкупить игрока за 20 миллионов. Мюнхенцы пытались снизить сумму трансфера, но клубам договориться не удалось.

За прошедший сезон Перишич провел 35 матчей, в которых забил восемь мячей при десяти голевых передачах. С командой он выиграл бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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