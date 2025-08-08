«Бавария» поборется с «Ньюкаслом» за Джексона

«Бавария» интересуется нападающим «Челси» Николасом Джексоном, сообщил в соцсети X журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенский клуб включился в борьбу с «Ньюкаслом» за 25-летнего сенегальца. «Челси» готов расстаться с игроком за 65 миллионов евро.

Действующий контракт Джексона с «Челси» рассчитан до 2033 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Джексон сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач.