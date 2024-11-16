«Бавария» поборется с «Барселоной» за форварда «Лилля» Дэвида

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид привлек внимание «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В подписании 24-летнего канадца заинтересован спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль. Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах форварда заинтересована «Барселона».

Дэвид выступает за «Лилль» с лета 2020 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета следующего года.