"Бавария" объявила о трансфере Арпа. Игрок сам решит, когда уйти из "Гамбурга"

Нападающий "Гамбурга" Янн-Фите Арп продолжит карьеру в "Баварии", сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. 19-летний футболист перейдет в новую команду или летом 2019 года, или летом 2020 года.

По договоренности между клубами и футболистом, Арп сам примет решение, когда ему перейти в "Баварию".

Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро. Действующий контракт Арпа с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне 19-летний форвард выступает во второй Бундеслиге после того, как "Гамбург" впервые в истории покинул высший дивизион по итогам прошлого сезона.

Все о чемпионате Германии – здесь