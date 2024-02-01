Сарагоса досрочно перешел в «Баварию», он должен был присоединиться к команде летом

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса досрочно стал игроком «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

В декабре «Бавария» объявила о переходе Сарагосы, который должен был присоединиться к команде в конце сезона-2023/24. Теперь немецкий клуб арендовал 22-летнего испанца до лета. После окончания аренды его контракт с мюнхенцами вступит в силу.

Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он провел за команду 58 матчей, забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.