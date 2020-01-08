Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Бавария» не смогла договориться с «Кристал Пэлас» о переходе Заа

14:31
Теги:

Форвард «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа не станет игроком «Баварии», сообщают немецкие СМИ.

По данным Sport Bild, немецкий клуб провел переговоры, но стороны не пришли к соглашению. «Бавария» хотела арендовать игрока до конца сезона, но это вариант не устроил «Пэлас». За полноценный трансфер английский клуб хотел получить, как сообщалось ранее, не менее 80 миллионов фунтов.

27-летний ивуариец в текущем сезоне провел 22 матча за «Кристал Пэлас» и забил три мяча при трех голевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир