«Бавария» может приобрести защитника «Барселоны» Юмтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в «Баварии», утверждает Tuttosport. По информации СМИ, мюнхенцы намерены в зимнее трансферное окно усилить линию обороны в связи с травмой Никласа Зюле.

Ранее стало известно, что у 24-летнего Зюле диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена.

В текущем сезоне Юмтити сыграл в одном матче за «Барселону» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 45 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года