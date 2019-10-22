Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Бавария» может приобрести защитника «Барселоны» Юмтити

13:40
Теги:

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в «Баварии», утверждает Tuttosport. По информации СМИ, мюнхенцы намерены в зимнее трансферное окно усилить линию обороны в связи с травмой Никласа Зюле.

Ранее стало известно, что у 24-летнего Зюле диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена.

В текущем сезоне Юмтити сыграл в одном матче за «Барселону» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 45 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир