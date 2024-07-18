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Сегодня, 04:42

«Бавария» лидирует в борьбе за Хави Симонса

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бавария» лидирует в переговорах по аренде у «ПСЖ» полузащитника сборной Нидерландов Хави Симонса, сообщает L'Equipe. Также арендовать 21-летнего голландца хочет «Лейпциг».

Ранее сообщалось, что мюнхенская команда готова дать Симонсу 10-й номер.

В сезоне-2023/24 Симонс на правах аренды играл за «Лейпциг». Он сыграел 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хави Симонс
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