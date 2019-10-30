«Бавария» и «ПСЖ» заинтересованы в Эмре Джане

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан не доволен своим положением в клубе. Он не входит в планы Маурицио Сарри и может уйти в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport. В его приобретении заинтересованы «Бавария» и «ПСЖ». Игрок хотел бы уйти в топ-клуб из другого чемпионата.

25-летний немец в текущем сезоне провел четыре матча за «Ювентус». Он не попал в заявку команды на Лигу чемпионов.

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