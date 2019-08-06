"Бавария" хочет арендовать у "Реала" Бэйла

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Баварии". Как сообщает AS, мюнхенцы рассматривают вариант аренды валлийца. Ранее сообщалось, что Бэйл не входит в планы мадридцев на следующий сезон и, скорее всего, покинет клуб этим летом. Наиболее вероятным вариантом его перехода считался китайский "Цзянсу Сунин", но сделка не состоялась.

Также существует вариант возвращения Бэйла в его бывший клуб "Тоттенхэм".

"Бавария" уже арендовала игрока группы атаки у "Реала" - два предыдущих сезона на правах аренды за мюнхенцев играл Хамес Родригес. Этим летом они не стали выкупать его контракт, и он вернулся в мадридский клуб.