«Бавария» готова продать Комана в «Аль-Хиляль»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, саудовский клуб сделал крупное предложение по трансферу 28-летнего француза. «Бавария» готова принять оффер, но сам Коман еще не принял решение о своем будущем.

Коман выступает за «Баварию» с 2017 года. В текущем сезоне на его счету один гол в двух матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.