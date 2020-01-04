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«Бавария» готова продать Боатенга за 5 миллионов евро

4 января 2020, 23:16
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Защитник «Баварии» Джером Боатенг, скорее всего, покинет клуб. Мюнхенцы готовы расстаться с 31-летним немцем за 5 миллионов евро, сообщает Bleacher Report.

Боатенг находится в сфере интересов «Арсенала» и «Тоттенхэма». «Канониры» уже начали переговоры относительно трансфера защитника.

В нынешнем сезоне Боатенг принял участие в 14 матчах во всех турнирах. Он выступает за «Баварию» с 2011 года.

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