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«Бавария», «Боруссия», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником сборной Украины Цыганковым

15:04
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Ряд европейских топ-клубов интересуется полузащитником киевского «Динамо» и сборной Украины Виктором Цыганковым, сообщает турецкое издание Fotospor.

По данным источника, интерес к футболисту проявил «Галатасарай», но вряд ли турецкому гранду удастся приобрести его, так как за ним уже следят европейские топ-клубы. Указано, что он входит в число потенциальных новичков таких клубов, как «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Контракт 22-летнего футболиста с «Динамо» истекает в 2023 году. В текущем сезоне он провел 20 матчей за «Динамо» и забил пять мячей при шести голевых передачах. Провел 20 матчей за сборную Украины, забил три мяча.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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