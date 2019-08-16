«Бавария» близка к приобретению полузащитника молодежной сборной Франции

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Микаэль Кюизанс близок к переходу в «Баварию», сообщает Kicker. Сумма трансфера 20-летнего хавбека составит порядка 10 милионов евро.

В прошлом сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Германии отметившись одной результативной передачей. Микаэль является игроком молодежной сборной Франции U20, за которую провел 7 матчей и забил 2 гола.

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