Батшуайи согласовал контракт с «Бешикташем»

Форвард «Челси» Миши Батшуайи продолжит карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего бельгийца претендует «Бешикташ», который уже согласовал личный контракт с игроком до 2025 года по схеме 1+3. Сообщалось, что главный тренер лондонцев Томас Тухель не расчитывает на форварда в этом сезоне.

В прошлом сезоне Батшуайи на правах аренды играл за «Кристал Пэлас». В 20 матчах форвард забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.