Батшуайи согласовал контракт с «Бешикташем»
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Форвард «Челси» Миши Батшуайи продолжит карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 27-летнего бельгийца претендует «Бешикташ», который уже согласовал личный контракт с игроком до 2025 года по схеме 1+3. Сообщалось, что главный тренер лондонцев Томас Тухель не расчитывает на форварда в этом сезоне.
В прошлом сезоне Батшуайи на правах аренды играл за «Кристал Пэлас». В 20 матчах форвард забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
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