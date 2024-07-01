Батшуайи может перейти из «Фенербахче» в «Галатасарай»

Нападающий Миши Батшуайи может перейти в «Галатасарай», утверждает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, 30-летний бельгиец, чей контракт с «Фенербахче» действовал до 30 июня 2024 года, отправится в «Галатасарай» на правах свободного агента и заключит контракт с клубом до 2027 года.

Батшуайи выступал за «Фенербахче» с сентября 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 43 матчах за команду во всех турнирах.