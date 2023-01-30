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Сегодня, 16:58

«Башакшехир» заплатит за Карцева 2,3 миллиона евро, контракт на 3,5 года с зарплатой в 500 тысяч евро

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По данным «СЭ», «Башакшехир» заплатит «Маккаби» из Нетании 2,3 миллиона евро за полузащитника Эдена Карцева. Деньги отправятся четырьмя платежами. Еще 500 тысяч евро турецкий клуб заплатит в качестве бонусов.

22-летний хавбек подпишет контракт на 3,5 года с зарплатой в 500 тысяч евро. С каждым годом она будет увеличиваться.

Минувшим летом футболиста сборной Израиля хотело приобрести московское «Динамо», однако трансфер сорвался из-за невозможности своевременно завершить перевод средств за переход.

В летнее трансферное окно Карцев уже перешел в «Динамо», однако вскоре сделка была аннулирована — бело-голубые не смогли совершить платеж и израильский клуб вернул футболиста.

Эли Швидлер

ФК Истанбул Башакшехир
ФК Маккаби (Нетания)
Эден Карцев
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Источник: «Бавария» арендует Канселу у «Манчестер Сити»
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