«Башакшехир» заплатит за Карцева 2,3 миллиона евро, контракт на 3,5 года с зарплатой в 500 тысяч евро

По данным «СЭ», «Башакшехир» заплатит «Маккаби» из Нетании 2,3 миллиона евро за полузащитника Эдена Карцева. Деньги отправятся четырьмя платежами. Еще 500 тысяч евро турецкий клуб заплатит в качестве бонусов.

22-летний хавбек подпишет контракт на 3,5 года с зарплатой в 500 тысяч евро. С каждым годом она будет увеличиваться.

Минувшим летом футболиста сборной Израиля хотело приобрести московское «Динамо», однако трансфер сорвался из-за невозможности своевременно завершить перевод средств за переход.

В летнее трансферное окно Карцев уже перешел в «Динамо», однако вскоре сделка была аннулирована — бело-голубые не смогли совершить платеж и израильский клуб вернул футболиста.

Эли Швидлер