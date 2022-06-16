Хави настаивает на покупке «Барселоной» Аспиликуэты

«Барселона» все еще хочет подписать защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

На трансфере настаивает главный тренер каталонцев Хави, который хочет укрепить позицию правого защитника после ухода Дани Алвеса. Впрочем, главный тренер «Челси» Томас Тухель пытается убедить Аспиликуэту остаться в клубе.

Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне 32-летний испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.