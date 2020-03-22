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«Барселона» ведет переговоры с «Вильярреалом» по Пау Торресу

13:58
Пау Торрес. Фото fcbarcelonanoticias.com.
Пау Торрес. Фото fcbarcelonanoticias.com.
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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес входит в сферу интересов «Барселоны», сообщают испанские СМИ.

По данным Diario Sport, «Барса» уже начла переговоры по игроку. По данным британских СМИ, игроком интересуются в английской премьер-лиге. В частности, его хотят приобрести «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Контракт футболиста с «Вильярреалом» истекает летом 2023 года. По имеющейся информации, в его контракте прописана сумма отступных в 50 миллионов евро.

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