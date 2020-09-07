«Барселона» ведет переговоры по Депаю

«Барселона» вступила в переговоры о трансфере форварда «Лиона» Мемфиса Депая. Об этом в своем Twitter сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

Сообщается, что голландец отказывается продлевать контракт с клубом, который истекает через год. «Лион», в свою очередь, не хотел бы отпускать его бесплатно по окончании сезона. Новый главный тренер «Барсы» Роналд Куман знает Депая по работе в сборной Голландии.

Указано, что «Барса» ведет переговоры с агентами игрока. В минувшем сезоне 26-летний Депай провел на клубном уровне 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи.