«Барселона» в ближайшее время объявит о переходе Феррана Торреса из «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес перейдет в «Барселону», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
Paperworks completed with #MCFC in the last 24 hours. Contract approved including bonuses in case of titles in the next five years.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2021
Ferr?n Torres will be announced soon as new Bar?a player ?? #FCB
After Ferr?n deal agreed, Hakim Ziyech will not join Bar?a in January ? #CFC pic.twitter.com/Oechma5irN
По данным источника, клубы оформили сделку в последние 24 часа. Официально о ней еще не объявили, но в ближайшее время это будет сделано. Также указано, что в связи с переходом Торреса «Барса» отказалась от варианта с Хакимом Зиешем из «Челси».
Ранее сообщалось, что Ферран Торрес перейдет в «Барселону» за 55 миллионов евро. 21-летний испанец выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, в сезоне-2021/22 он забил три гола и отдал одну результативную передачу в семи матчах за команду.
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